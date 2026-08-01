Informations pratiques

Plouguerneau

Iliz Koz Visite guidée en breton

Lieu-dit Iliz Koz Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 14:30:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

Découvrez le site archéologique d’Iliz Koz lors d’une visite guidée entièrement en breton. Accompagnés d’un guide, partez à la découverte de cette ancienne paroisse médiévale, de son église et de sa nécropole, progressivement ensevelies sous les sables entre les XVIᵉ et XVIIIᵉ siècles avant d’être redécouvertes au XXᵉ siècle. Ce lieu exceptionnel offre un témoignage unique sur l’histoire religieuse et funéraire du Léon.

Cette visite est organisée par l’association Iliz Koz, en partenariat avec Ti ar Vro Bro Leon, dans le cadre de la valorisation du patrimoine et de la langue bretonne.

Dimanche 17 août

14h30

Site d’Iliz Koz Plouguerneau

Une belle occasion de découvrir un patrimoine d’exception tout en pratiquant ou en écoutant la langue bretonne. Degemer mat d’an holl ! .

Lieu-dit Iliz Koz Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 04 69 10

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English :

L’événement Iliz Koz Visite guidée en breton Plouguerneau a été mis à jour le 2026-08-05 par OT PAYS DES ABERS