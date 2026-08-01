Iliz Koz Visite guidée en breton Plouguerneau
lundi 17 août 2026 · Plouguerneau
Informations pratiques
Plouguerneau
Iliz Koz Visite guidée en breton
Lieu-dit Iliz Koz Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 14:30:00
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
Découvrez le site archéologique d’Iliz Koz lors d’une visite guidée entièrement en breton. Accompagnés d’un guide, partez à la découverte de cette ancienne paroisse médiévale, de son église et de sa nécropole, progressivement ensevelies sous les sables entre les XVIᵉ et XVIIIᵉ siècles avant d’être redécouvertes au XXᵉ siècle. Ce lieu exceptionnel offre un témoignage unique sur l’histoire religieuse et funéraire du Léon.
Cette visite est organisée par l’association Iliz Koz, en partenariat avec Ti ar Vro Bro Leon, dans le cadre de la valorisation du patrimoine et de la langue bretonne.
Dimanche 17 août
14h30
Site d’Iliz Koz Plouguerneau
Une belle occasion de découvrir un patrimoine d’exception tout en pratiquant ou en écoutant la langue bretonne. Degemer mat d’an holl ! .
Lieu-dit Iliz Koz Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 04 69 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Iliz Koz Visite guidée en breton Plouguerneau a été mis à jour le 2026-08-05 par OT PAYS DES ABERS
À voir aussi à Plouguerneau (Finistère)
- Découvre les algues avec ALGAE Centre ALGAE Plouguerneau 11 août 2026
- Atelier cuisine aux algues Centre ALGAE Plouguerneau 12 août 2026
- Atelier cyanotype sur tissu Atelier Pioka Plouguerneau 12 août 2026
- Visite guidée de l’église et de l’enclos paroissial du Grouaneg Le Grouaneg Plouguerneau 12 août 2026
- Atelier collecte ton alguier Centre ALGAE Plouguerneau 14 août 2026