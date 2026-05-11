Illuminations de Noël SCEA La Quevrerie Majelean Servaville-Salmonville

Servaville-Salmonville

Illuminations de Noël

SCEA La Quevrerie Majelean 67 Route de Martainville Servaville-Salmonville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:30:00

fin : 2026-06-06 21:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Les 6 et 7 juin, 24 fermes normandes ouvrent leurs portes visites, animations, producteurs et découvertes pour tous !

Partez à la rencontre d’agricultrices et d’agriculteurs passionnés partout en Normandie ! Le dimanche 7 juin, la SCEA La Quevrerie Majelean vous invite à visiter les lieux !

Au programme

– 14h30 Visite de la ferme rencontrez les chèvres, boucs et chevrettes et venez découvrir le métier et quotidien lors d’un temps convivial à la ferme.

– 16h30 Traite des chèvres.

– 18h30 Apéritif et concert du groupe 4 Trames.

– 19h30 Repas (payant) à partir des produits de la ferme

En continu le marché fermier et artisanal.

Venez nombreux ! .

SCEA La Quevrerie Majelean 67 Route de Martainville Servaville-Salmonville 76116 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 70 19 50

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English : Illuminations de Noël

L’événement Illuminations de Noël Servaville-Salmonville a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin