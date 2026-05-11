Illuminations de Noël SCEA La Quevrerie Majelean Servaville-Salmonville
Illuminations de Noël SCEA La Quevrerie Majelean Servaville-Salmonville samedi 6 juin 2026.
Servaville-Salmonville
Illuminations de Noël
SCEA La Quevrerie Majelean 67 Route de Martainville Servaville-Salmonville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:30:00
fin : 2026-06-06 21:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Les 6 et 7 juin, 24 fermes normandes ouvrent leurs portes visites, animations, producteurs et découvertes pour tous !
Partez à la rencontre d’agricultrices et d’agriculteurs passionnés partout en Normandie ! Le dimanche 7 juin, la SCEA La Quevrerie Majelean vous invite à visiter les lieux !
Au programme
– 14h30 Visite de la ferme rencontrez les chèvres, boucs et chevrettes et venez découvrir le métier et quotidien lors d’un temps convivial à la ferme.
– 16h30 Traite des chèvres.
– 18h30 Apéritif et concert du groupe 4 Trames.
– 19h30 Repas (payant) à partir des produits de la ferme
En continu le marché fermier et artisanal.
Venez nombreux ! .
SCEA La Quevrerie Majelean 67 Route de Martainville Servaville-Salmonville 76116 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 70 19 50
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English : Illuminations de Noël
L’événement Illuminations de Noël Servaville-Salmonville a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin