Illusions et points de vue au jardin, Jardin du moulin de Nanteuillet, Voulgézac

Illusions et points de vue au jardin 5 – 7 juin Jardin du moulin de Nanteuillet Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Laissez vous guider le long de votre parcours et ouvrez l’oeil : illusions,et mises en scéne ponctuent votre promenade. Une expérience où se mêlent contemplation, découverte et surprise pour révèler ce que le jardin choisit de donner à voir.

Une pause bien méritée, au bord de l’eau, avec des crêpes au confit de roses.

Jardin du moulin de Nanteuillet Le Moulin, Voulgézac, 16250, Charente, Nouvelle-Aquitaine Voulgézac 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 33 75 15 64 En 1927, Eugène Bureau, architecte paysagiste charentais, dessine les jardins. Un rocailleur italien laisse son œuvre, tout un mobilier en rocaille, ponts, passerelles, escaliers, tables, bancs. L’eau et les rocailles accompagnent les visiteurs tout le long de la promenade.

Superficie : 18 000 m2

Laissez vous guider le long de votre parcours et ouvrez l’oeil : illusions,et mises en scéne ponctuent votre promenade. Une expérience où se mêlent contemplation, découverte et surprise pour révèler …

©Florence GUEGAN