Rendez-vous aux jardins Jardin du moulin de Nanteuillet Le Moulin Voulgézac

Voulgézac

Rendez-vous aux jardins Jardin du moulin de Nanteuillet

Le Moulin Jardin du moulin de Nanteuillet Voulgézac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

Niché au creux de la vallée verdoyante de la Boëme, le jardin du Moulin de Nanteuillet vous ouvre ses portes. Laissez vous guider le long de votre parcours et ouvrez l’œil illusions, et mises en scène ponctuent votre promenade.

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Le Moulin Jardin du moulin de Nanteuillet Voulgézac 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 31 29 06

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English :

Nestled in the lush green valley of the Boëme, the Moulin de Nanteuillet garden opens its doors to you. Let us guide you along the way, and keep your eyes open: illusions and staged scenes punctuate your walk.

L’événement Rendez-vous aux jardins Jardin du moulin de Nanteuillet Voulgézac a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême