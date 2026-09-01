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Illustration, Heula 20 ans d’humour normand Bibliothèque Tourville-sur-Sienne

mardi 15 septembre 2026 · Bibliothèque · Tourville-sur-Sienne

Illustration, Heula 20 ans d’humour normand Bibliothèque Tourville-sur-Sienne

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 décembre 2026
Lieu
Bibliothèque
Adresse
1 Place Léon-Paul Legraverend
Ville
50200 Tourville-sur-Sienne
Département
Manche
Tarif

Tourville-sur-Sienne

Illustration, Heula 20 ans d’humour normand

Bibliothèque 1 Place Léon-Paul Legraverend Tourville-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-15
fin : 2026-12-15

Date(s) :
2026-09-15

Illustration, Heula 20 ans d’humour normand retour sur l’histoire de la marque et ses illustrations emblématiques.
Rendez-vous à la bibliothèque.   .

Bibliothèque 1 Place Léon-Paul Legraverend Tourville-sur-Sienne 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 08 84 

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English : Illustration, Heula 20 ans d’humour normand

L’événement Illustration, Heula 20 ans d’humour normand Tourville-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-08-07 par Coutances Tourisme

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