Illustration, Heula 20 ans d’humour normand Bibliothèque Tourville-sur-Sienne
mardi 15 septembre 2026 · Bibliothèque · Tourville-sur-Sienne
Informations pratiques
Tourville-sur-Sienne
Illustration, Heula 20 ans d’humour normand
Bibliothèque 1 Place Léon-Paul Legraverend Tourville-sur-Sienne Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-15
fin : 2026-12-15
Date(s) :
2026-09-15
Illustration, Heula 20 ans d’humour normand retour sur l’histoire de la marque et ses illustrations emblématiques.
Rendez-vous à la bibliothèque. .
Bibliothèque 1 Place Léon-Paul Legraverend Tourville-sur-Sienne 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 08 84
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English : Illustration, Heula 20 ans d’humour normand
L’événement Illustration, Heula 20 ans d’humour normand Tourville-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-08-07 par Coutances Tourisme
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