Illustration, Heula 20 ans d’humour normand Bibliothèque Tourville-sur-Sienne

Informations pratiques

Tourville-sur-Sienne

Illustration, Heula 20 ans d’humour normand

Bibliothèque 1 Place Léon-Paul Legraverend Tourville-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-15

fin : 2026-12-15

Date(s) :

2026-09-15

Illustration, Heula 20 ans d’humour normand retour sur l’histoire de la marque et ses illustrations emblématiques.

Rendez-vous à la bibliothèque. .

Bibliothèque 1 Place Léon-Paul Legraverend Tourville-sur-Sienne 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 08 84

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English : Illustration, Heula 20 ans d’humour normand

L’événement Illustration, Heula 20 ans d’humour normand Tourville-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-08-07 par Coutances Tourisme