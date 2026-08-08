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Bébés lecteurs Bibliothèque Tourville-sur-Sienne

mercredi 2 décembre 2026 · Bibliothèque · Tourville-sur-Sienne

Bébés lecteurs Bibliothèque Tourville-sur-Sienne

Informations pratiques

Début
mercredi 2 décembre 2026
Fin
mercredi 2 décembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Bibliothèque
Adresse
1 Place Léon-Paul Legraverend
Ville
50200 Tourville-sur-Sienne
Département
Manche
Tarif

Tourville-sur-Sienne

Bébés lecteurs

Bibliothèque 1 Place Léon-Paul Legraverend Tourville-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-02 10:00:00
fin : 2026-12-02

Date(s) :
2026-12-02

Bébés lecteurs. Animation consacrée aux tout-petits de la naissance à 3 ans. Inscription obligatoire.   .

Bibliothèque 1 Place Léon-Paul Legraverend Tourville-sur-Sienne 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 08 84 

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English : Bébés lecteurs

L’événement Bébés lecteurs Tourville-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-08-08 par Coutances Tourisme

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