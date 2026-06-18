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Bébés lecteurs Bibliothèque Tourville-sur-Sienne

Bébés lecteurs Bibliothèque Tourville-sur-Sienne

Bébés lecteurs Bibliothèque Tourville-sur-Sienne mercredi 2 septembre 2026.

Lieu : Bibliothèque

Adresse : 1 Place Léon-Paul Legraverend

Ville : 50200 Tourville-sur-Sienne

Département : Manche

Début : mercredi 2 septembre 2026

Fin : mercredi 2 septembre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Tourville-sur-Sienne

Bébés lecteurs

Bibliothèque 1 Place Léon-Paul Legraverend Tourville-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02 10:00:00
fin : 2026-09-02

Date(s) :
2026-09-02

Bébés lecteurs. Animation consacrée aux tout-petits de la naissance à 3 ans.
Inscription obligatoire.   .

Bibliothèque 1 Place Léon-Paul Legraverend Tourville-sur-Sienne 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 08 84 

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English : Bébés lecteurs

L’événement Bébés lecteurs Tourville-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-06-18 par Coutances Tourisme

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