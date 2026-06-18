Bébés lecteurs Bibliothèque Tourville-sur-Sienne
Bébés lecteurs Bibliothèque Tourville-sur-Sienne mercredi 2 septembre 2026.
Tourville-sur-Sienne
Bébés lecteurs
Bibliothèque 1 Place Léon-Paul Legraverend Tourville-sur-Sienne Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02 10:00:00
fin : 2026-09-02
Date(s) :
2026-09-02
Bébés lecteurs. Animation consacrée aux tout-petits de la naissance à 3 ans.
Inscription obligatoire. .
Bibliothèque 1 Place Léon-Paul Legraverend Tourville-sur-Sienne 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 08 84
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English : Bébés lecteurs
L’événement Bébés lecteurs Tourville-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-06-18 par Coutances Tourisme
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