Informations pratiques

Tourville-sur-Sienne

Les jeudis de la Sienne

Place Léon-Paul Legraverend Tourville-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 18:30:00

fin : 2026-08-13 22:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Les jeudis de la Sienne 6, 13 & 20 août 2026, de 18h30 à 22h, bas de l’esplanade de la mairie à Tourville-sur-Sienne.

Animations concerts food-trucks .

Place Léon-Paul Legraverend Tourville-sur-Sienne 50200 Manche Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les jeudis de la Sienne

L’événement Les jeudis de la Sienne Tourville-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-07-28 par Coutances Tourisme