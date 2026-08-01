AGENDA · Tourville-sur-Sienne
Les jeudis de la Sienne Tourville-sur-Sienne
jeudi 6 août 2026 · Tourville-sur-Sienne
Informations pratiques
Tourville-sur-Sienne
Les jeudis de la Sienne
Place Léon-Paul Legraverend Tourville-sur-Sienne Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:30:00
fin : 2026-08-06 22:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Les jeudis de la Sienne 6, 13 & 20 août 2026, de 18h30 à 22h, bas de l’esplanade de la mairie à Tourville-sur-Sienne.
Animations concerts food-trucks . .
Place Léon-Paul Legraverend Tourville-sur-Sienne 50200 Manche Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les jeudis de la Sienne
L’événement Les jeudis de la Sienne Tourville-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-07-28 par Coutances Tourisme
À voir aussi à Tourville-sur-Sienne (Manche)
- Les jeudis de la Sienne Tourville-sur-Sienne 20 août 2026
- Bébés lecteurs Bibliothèque Tourville-sur-Sienne 2 septembre 2026
- Randonnée pédestre Rue de l’Église Tourville-sur-Sienne 21 décembre 2026