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AGENDA · Tourville-sur-Sienne

Les jeudis de la Sienne Tourville-sur-Sienne

jeudi 6 août 2026 · Tourville-sur-Sienne

Les jeudis de la Sienne Tourville-sur-Sienne

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Place Léon-Paul Legraverend
Ville
50200 Tourville-sur-Sienne
Département
Manche
Tarif

Tourville-sur-Sienne

Les jeudis de la Sienne

Place Léon-Paul Legraverend Tourville-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:30:00
fin : 2026-08-06 22:00:00

Date(s) :
2026-08-06

Les jeudis de la Sienne 6, 13 & 20 août 2026, de 18h30 à 22h, bas de l’esplanade de la mairie à Tourville-sur-Sienne.
Animations concerts food-trucks .   .

Place Léon-Paul Legraverend Tourville-sur-Sienne 50200 Manche Normandie  

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English : Les jeudis de la Sienne

L’événement Les jeudis de la Sienne Tourville-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-07-28 par Coutances Tourisme

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