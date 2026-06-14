Îlot du Perray Centre socioculturel Accoord Perray-Haluchère Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-08 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Tout public – Age minimum : 2 et Age maximum : 99

En partenariat avec le centre socioculturel Accoord Perray-Haluchère et les partenaires du quartierLectures sous toutes leurs formes.Renseignements à la médiathèque Floresca Guépin

Centre socioculturel Accoord Perray-Haluchère Nantes 44300



Afficher la carte du lieu Centre socioculturel Accoord Perray-Haluchère et trouvez le meilleur itinéraire

