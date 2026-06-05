Ils exagérent ! Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Bayonne

Ils exagérent !

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 21 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-03 20:30:00

fin : 2026-12-03 22:00:00

Date(s) :

2026-12-03

Humour Deux humoristes, chacun persuadé d’être la tête d’affiche du soir, débarquent dans la même salle de spectacle… à la même heure. Catastrophe une erreur de programmation les met face à face sur la même scène !

Impossible de reculer le public est déjà là, les projecteurs s’allument, et il faut improviser. S’engage alors une joute hilarante où chaque vanne devient une arme, chaque silence un piège, et chaque rire du public un point marqué dans cette bataille d’égo en direct. Mais au fil de la soirée, les masques tombent et les surprises s’enchaînent … les deux rivaux découvrent à leur dépens, que la meilleure comédie c’est celle qu’ils vont finir par jouer ensemble. Ils exagèrent ! c’est à la fois un duel comique explosif mais aussi une satire du monde du spectacle ! Avec Noémie Bousquainaud et Thierry Marquet .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr

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English : Ils exagérent !

L’événement Ils exagérent ! Bayonne a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Bayonne