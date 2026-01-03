Ils s’appelaient Annette, Joseph, Dora : Histoire(s) des Juifs dans le 18e arrondissement Mémorial de la Shoah Paris

Le 18e arrondissement a su conserver son ancrage populaire, s’enrichissant d’une mosaïque de cultures depuis plus d’un siècle. Terre d’accueil, elle l’a été pour les immigrés juifs de toute l’Europe. Nombreux sont ceux qui ont cheminé, dès l’enfance, dans ses rues sans jamais les oublier. Ce parcours propose de retracer l’itinéraire de trois figures du quartier : Joseph Joffo, enfant caché, inoubliable auteur d’Un sac de billes, l’héroïne du livre de Patrick Modiano, Dora Bruder, déportée sans retour, et Annette Landauer, rescapée, arrêtée pendant la rafle du Vel d’Hiv.

De l’école de la rue Ferdinand Flocon à la synagogue de la rue Saint-Isaure, en passant par le jardin Léon Serpolet et le boulevard Ornano, ce parcours invite à la découverte de l’histoire méconnue des Juifs du nord de Paris.

Informations Durée : 2h.

Lieu de rendez-vous indiqué une semaine avant le parcours par mail ou téléphone.

Dans le cadre de la Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT+

Le jeudi 19 mars 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

