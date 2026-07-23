Ils sont fous ces Gallo-Romains !

Informations pratiques

Mais certains résistent encore et toujours à l’envahisseur ! Un certain Dyonisius, que ses disciples appellent Denis, prêche une étrange religion fondée sur un Dieu unique et appelle les Lutéciens à la conversion.

Du Panthéon aux arènes de Lutèce, en passant par le Cardo Maximus et les thermes de Cluny, embarquez dans une comédie historique pleine d’humour, hommage à l’univers d’Astérix, pour découvrir la naissance de Paris.

Ils sont fous ces Lutéciens !

250 après Jésus-Christ.

Pour célébrer les 300 ans de la conquête de la Gaule par la victoire de César sur Vercingétorix, une grande fête impériale est organisée dans tout l’Empire. Le centurion Maximus Toujourplus et son fidèle légionnaire Couloirdebus, inspecteurs de l’administration impériale, sont envoyés depuis Rome afin de superviser les préparatifs à Lutèce. Ils ont la mission de vérifier que les Parisii ont définitivement adopté les usages, les dieux et les coutumes romaines.

Le samedi 12 septembre 2026

de 14h30 à 16h15

Le samedi 01 août 2026

de 14h30 à 16h15

payant

Tarif – de 12 ans : 15€

Tarif adulte : 25€

Public jeunes et adultes. A partir de 9 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-01T17:30:00+02:00

fin : 2026-09-12T19:15:00+02:00

Date(s) : 2026-08-01T14:30:00+02:00_2026-08-01T16:15:00+02:00;2026-09-12T14:30:00+02:00_2026-09-12T16:15:00+02:00



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