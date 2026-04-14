Ilyes Djadel improvise – Nouveau spectacle en création, La Compagnie du Café-Théâtre, Nantes

Ilyes Djadel improvise – Nouveau spectacle en création 28 – 30 avril La Compagnie du Café-Théâtre Loire-Atlantique

25 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T20:30:00+02:00 – 2026-04-28T21:30:00+02:00

Fin : 2026-04-30T20:30:00+02:00 – 2026-04-30T21:30:00+02:00

Stand-up

Pour la création de son nouveau spectacle Ilyes Djadel IMPROVISE, pendant 1h !

Venez assister à la naissance de son deuxième spectacle en tout petit comité.

(Ne soyez pas susceptible)

Représentations du 28 au 30 avril 2026 à 20h30

La Compagnie du Café-Théâtre 6 Rue des Carmélites, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://nantes-spectacles.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 89 65 01 »}]

Stand-up Compagnie du café-théâtre