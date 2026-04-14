Ilyes Djadel improvise – Nouveau spectacle en création, La Compagnie du Café-Théâtre, Nantes
Ilyes Djadel improvise – Nouveau spectacle en création, La Compagnie du Café-Théâtre, Nantes mardi 28 avril 2026.
Ilyes Djadel improvise – Nouveau spectacle en création 28 – 30 avril La Compagnie du Café-Théâtre Loire-Atlantique
25 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-28T20:30:00+02:00 – 2026-04-28T21:30:00+02:00
Fin : 2026-04-30T20:30:00+02:00 – 2026-04-30T21:30:00+02:00
Stand-up
Pour la création de son nouveau spectacle Ilyes Djadel IMPROVISE, pendant 1h !
Venez assister à la naissance de son deuxième spectacle en tout petit comité.
(Ne soyez pas susceptible)
Représentations du 28 au 30 avril 2026 à 20h30
La Compagnie du Café-Théâtre 6 Rue des Carmélites, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://nantes-spectacles.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 89 65 01 »}]
Stand-up Compagnie du café-théâtre
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