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Image en village Place de la Fontaine Saint-Léger-sous-Beuvray

Image en village Place de la Fontaine Saint-Léger-sous-Beuvray mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : Place de la Fontaine

Adresse : Mairie

Ville : 71990 Saint-Léger-sous-Beuvray

Département : Saône-et-Loire

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Saint-Léger-sous-Beuvray

Image en village

Place de la Fontaine Mairie Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:30:00
fin : 2026-07-15 16:30:00

Date(s) :
2026-07-15

Cette séance sous forme d’une course d’orientation vous invite à découvrir en image le cœur d’un village rurale.
Adapté à tout type de marcheur nous vous ferons vivre une expérience ludique et culturelle.
Nous clôturons cette balade photo par un moment de convivialité au point d’arrivée.
Départ à 14h30 à la mairie.   .

Place de la Fontaine Mairie Saint-Léger-sous-Beuvray 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 25 76 79 

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English : Image en village

L’événement Image en village Saint-Léger-sous-Beuvray a été mis à jour le 2026-06-10 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II

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