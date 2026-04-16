Cabrières

IMAGES DU SALAGOU RETROSPECTIVE

20 Route de Fontes Cabrières Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-04-24

Cette exposition, raconte sur les rencontres avec le lac du Salagou, ses paysages, ses lumières et la vie qui l’anime.

Cette exposition, objet d’une commande du foyer rural de Lieuran-Cabrières et amis du mas de Roujou, est le fruit de mes rencontres avec le lac du Salagou.

Rencontres durant l’hiver exceptionnel de 1986-87, lorsque j’ai photographié mes amis marchant sur le lac dont une bonne partie était gelée. Rencontres avec les lumières incroyables sur le paysage et les villages alentour, du matin au soir lorsque je dormais à bord de mon camion aménagé pour être là aux premières heures. Rencontres enfin avec les activités humaines dans le cadre d’une commande du grand site Salagou, Cirque de Mourèze en 2016, j’ai pu documenter les activités autour de ce lieu ; pêche, sport, loisirs, fêtes… Car le lac est un lieu préservé où l’on vit des moments de bonheur. .

20 Route de Fontes Cabrières 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 91 60

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English : IMAGES DU SALAGOU RETROSPECTIVE

This exhibition is about encounters with the Lac du Salagou, its landscapes, its lights and the life that animates it.

L’événement IMAGES DU SALAGOU RETROSPECTIVE Cabrières a été mis à jour le 2026-04-11 par 34 OT DU CLERMONTAIS