Imagine la rue du Lô, Bibliothèque Intercommunale de Laroque-Timbaut, Laroque-Timbaut

Informations pratiques

Imagine la rue du Lô Samedi 19 septembre, 15h00 Bibliothèque Intercommunale de Laroque-Timbaut Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Laissez libre cours à votre imagination lors d’une visite à plusieurs voix où se mêlent rêverie végétale et histoire des pierres. Dans la rue du Lô, récemment requalifiée, la bibliothèque de Laroque-Timbaut vous invite à découvrir l’univers d’Hélène Druvert, autrice et illustratrice invitée du festival Villeneuve se livre, tout en portant un regard renouvelé sur l’architecture et les nouveaux aménagements de cet espace. Une balade poétique entre patrimoine, nature et création contemporaine.

Bibliothèque Intercommunale de Laroque-Timbaut 3 rue du 8 mai 1945 47340 Laroque-Timbaut Laroque-Timbaut 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Un peu d’imagination, c’est l’ingrédient principal de cette visite à plusieurs voix, qui entremêle rêverie végétale et histoire des pierres. Dans la rue du Lô requalifiée l’année passée, la de invite…

©CAGV, Pays d’art et d’histoire