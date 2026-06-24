Imany | Musique Théâtre de la Fleuriaye Carquefou

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-17 20:45 – 22:15

Gratuit : non De 27 € à 42 e selon la formule et l’emplacement choisis Billetterie :02 28 22 24 24Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18htheatre@mairie-carquefou.frwww.theatre-carquefou.fr

Artiste soul-folk aux influences de Billie Holiday et Tina Turner, elle y déploie un univers musical à la fois intime et puissant, où ses textes narratifs, écrits en anglais, s’entrelacent à des mélodies riches et organiques. Les arrangements, subtiles et percutants, mêlent guitares acoustiques, basses et percussions, avec parfois des incursions électroniques.Sur scène, Imany captive par sa présence charismatique, son timbre unique et sa capacité à tisser un lien authentique avec le public, transformant chaque concert en une expérience vibrante et mémorable. — “Sur scène, Imany est solaire, généreuse, inventive, sincère.” France Inter

Théâtre de la Fleuriaye Carquefou 44470

02 28 22 24 24



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