Imany | Musique, Théâtre de la Fleuriaye, Carquefou

Informations pratiques

Imany | Musique Mardi 17 novembre, 20h45 Théâtre de la Fleuriaye Loire-Atlantique

De 27 € à 42 e selon la formule et l’emplacement choisis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-17T20:45:00+01:00 – 2026-11-17T22:15:00+01:00

Fin : 2026-11-17T20:45:00+01:00 – 2026-11-17T22:15:00+01:00

Artiste soul-folk aux influences de Billie Holiday et Tina Turner, elle y déploie un univers musical à la fois intime et puissant, où ses textes narratifs, écrits en anglais, s’entrelacent à des mélodies riches et organiques. Les arrangements, subtiles et percutants, mêlent guitares acoustiques, basses et percussions, avec parfois des incursions électroniques.

Sur scène, Imany captive par sa présence charismatique, son timbre unique et sa capacité à tisser un lien authentique avec le public, transformant chaque concert en une expérience vibrante et mémorable.

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“Sur scène, Imany est solaire, généreuse, inventive, sincère.” France Inter

Théâtre de la Fleuriaye 30 boulevard Ampère 44470 Carquefou Carquefou 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 28 22 24 24 http://wwww.theatre-carquefou.fr [{« type »: « email », « value »: « theatre@mairie-carquefou.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 28 22 24 24 »}] Doté d’un théâtre à l’italienne de 814 places, l’ECC La Fleuriaye propose une saison culturelle éclectique à destination de tous : amoureux de théâtre, passionné de danse, féru de musique ou encore néophyte curieux.

Chaque année, le Théâtre de la Fleuriaye accueille ainsi plus de 30 000 spectateurs et 6 000 abonnés.

Une voix chaude et envoûtante au service de l’émancipation féminine : c’est ce que propose Imany avec Women Deserve Rage, son quatrième album en 15 ans de carrière.

Eugenio Recuenco