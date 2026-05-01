Immersion culturelle et langue française | Jeanne d’Arc, la voix qui a changé la France Vignoble des Verdots Conne-de-Labarde
Immersion culturelle et langue française | Jeanne d’Arc, la voix qui a changé la France Vignoble des Verdots Conne-de-Labarde vendredi 29 mai 2026.
Conne-de-Labarde
Immersion culturelle et langue française | Jeanne d’Arc, la voix qui a changé la France
Vignoble des Verdots 425 Impasse des Verdots Conne-de-Labarde Dordogne
Tarif : 145 – 145 – 145 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 15:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Venez vivre une expérience intellectuelle, culturelle, linguistique et œnologique, conçue pour vous aider à mieux comprendre la France… tout en améliorant votre français.
Profitez de 2 heures par jour dédiées à la célébration de la culture et de la langue françaises. Les groupes sont composés de 4 à 8 personnes afin de favoriser les échanges dans une ambiance conviviale.
Quatre sessions sont proposées, avec une thématique différente chaque jour, du 29 au 4 juin.
Chaque session est structurée en 2 parties
Première heure atelier de langue française, axé sur le développement de la grammaire et du vocabulaire
Deuxième heure conférence culturelle, offrant une exploration captivante de l’histoire et de la culture françaises
Horaires
15h30 18h niveau A2/B1 (débutant intermédiaire)
16h30 19h niveau B2/C2 (intermédiaire supérieur avancé)
Pour un public anglophone. .
Vignoble des Verdots 425 Impasse des Verdots Conne-de-Labarde 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@franco-phile.com
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English : Immersion culturelle et langue française | Jeanne d’Arc, la voix qui a changé la France
L’événement Immersion culturelle et langue française | Jeanne d’Arc, la voix qui a changé la France Conne-de-Labarde a été mis à jour le 2026-05-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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