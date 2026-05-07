Soirée bar lounge | Château les Monderys Château les Monderys Conne-de-Labarde

Conne-de-Labarde

Soirée bar lounge | Château les Monderys

Château les Monderys 328 route de Peyrelevade Conne-de-Labarde Dordogne

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 18:00:00

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Soirée d’ouverture du Bar lounge avec la Cocotte qui mijote (foodtruck)

Sur réservation. .

Château les Monderys 328 route de Peyrelevade Conne-de-Labarde 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 85 08 contact@lesmonderys.com

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English : Soirée bar lounge | Château les Monderys

L’événement Soirée bar lounge | Château les Monderys Conne-de-Labarde a été mis à jour le 2026-05-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides