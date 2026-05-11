Vignoble des Verdots | Dîner dans les vignes Vignoble des Verdots Conne-de-Labarde

Conne-de-Labarde

Vignoble des Verdots | Dîner dans les vignes

Vignoble des Verdots 425 Impasse des Verdots Conne-de-Labarde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Expérience gastronomique au cœur des vignes du Vignoble des Verdots. L’apéritif est servi sur la terrasse avec vue sur le coucher du soleil, suivi d’un dîner en quatre services, accompagné des vins du domaine, en collaboration avec le restaurant ‘Maison Wessman par Thierry Marx’.

Sur réservation. .

Vignoble des Verdots 425 Impasse des Verdots Conne-de-Labarde 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 34 31 contact@verdots.com

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English : Vignoble des Verdots | Dîner dans les vignes

L’événement Vignoble des Verdots | Dîner dans les vignes Conne-de-Labarde a été mis à jour le 2026-05-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides