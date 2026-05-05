Vignoble des Verdots | Atelier dégustation accords mets et vins Vignoble des Verdots Conne-de-Labarde
Vignoble des Verdots | Atelier dégustation accords mets et vins Vignoble des Verdots Conne-de-Labarde samedi 13 juin 2026.
Conne-de-Labarde
Vignoble des Verdots | Atelier dégustation accords mets et vins
Vignoble des Verdots 425 Impasse des Verdots Conne-de-Labarde Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 16:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Atelier de dégustation accords mets et vins accompagnée de bouchées gourmandes préparées par le restaurant Maison Wessman par Thierry Marx.
Découverte de nos vins, accompagnés de créations culinaires dédiées.
Sur réservation. .
Vignoble des Verdots 425 Impasse des Verdots Conne-de-Labarde 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 34 31 contact@verdots.com
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English : Vignoble des Verdots | Atelier dégustation accords mets et vins
L’événement Vignoble des Verdots | Atelier dégustation accords mets et vins Conne-de-Labarde a été mis à jour le 2026-05-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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