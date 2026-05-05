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Vignoble des Verdots | Atelier dégustation accords mets et vins Vignoble des Verdots Conne-de-Labarde

Vignoble des Verdots | Atelier dégustation accords mets et vins Vignoble des Verdots Conne-de-Labarde

Vignoble des Verdots | Atelier dégustation accords mets et vins Vignoble des Verdots Conne-de-Labarde samedi 13 juin 2026.

Lieu : Vignoble des Verdots

Adresse : 425 Impasse des Verdots

Ville : 24560 Conne-de-Labarde

Département : Dordogne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Conne-de-Labarde

Vignoble des Verdots | Atelier dégustation accords mets et vins

Vignoble des Verdots 425 Impasse des Verdots Conne-de-Labarde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 16:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Atelier de dégustation accords mets et vins accompagnée de bouchées gourmandes préparées par le restaurant Maison Wessman par Thierry Marx.
Découverte de nos vins, accompagnés de créations culinaires dédiées.

Sur réservation.   .

Vignoble des Verdots 425 Impasse des Verdots Conne-de-Labarde 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 34 31  contact@verdots.com

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English : Vignoble des Verdots | Atelier dégustation accords mets et vins

L’événement Vignoble des Verdots | Atelier dégustation accords mets et vins Conne-de-Labarde a été mis à jour le 2026-05-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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