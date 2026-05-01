Immersion dans la biodiversité du jardin Cense des Possibles Darcey

Darcey

Immersion dans la biodiversité du jardin

Cense des Possibles 1 Rue Matruchot Darcey Côte-d’Or

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 15:00:00

fin : 2026-05-14 16:45:00

Date(s) :

2026-05-14

Un moment calme au jardin pour découvrir et imaginer les interactions entre les différents acteurs du jardin. Un bon prétexte pour se mettre à quatre pattes dans l’herbe et laisser filer les nuages. L’atelier sera suivi d’un goûter.

Violaine et Olivier sont récemment arrivés en Bourgogne et souhaitent y vivre en pleine conscience des enjeux environnementaux. Pour cela ils ont créé Cense des Possibles dans une ancienne ferme au cœur du village de Darcey. C’est maintenant un lieu charmant et gourmand dans lequel ils vous proposent de participer à des activités éco responsables dans le cadre d’ateliers participatifs. Une excellente manière de se former, de développer des apprentissages et d’avancer ensemble sur le chemin d’une consommation plus frugale, plus locale et respectueuse de notre environnement naturel et humain.

Animés par les liens qui se tissent avec leurs hôtes, leurs voisins, ils sont toujours ravis de vous accueillir et de partager leurs apprentissages et leur convivialité.

Leur objectif inspirer votre quotidien et vos envies de vivre mieux en créant du lien.

Le mot “Cense” vous intrigue ? Il signifie “Ferme” dans le Nord, région d’où ils viennent.

Vous souhaitez apprendre et développer vos talents culinaires pour le plus grand plaisir de vos papilles et celles de vos proches.

Violaine, cheffe en cuisine vous régale de ses recettes saines et gourmandes. Elle anime également divers ateliers autour de la cuisine, des démarches zéro-déchets et du bien-être.

La Table de la Cense est ouverte tous les mercredis et certains week end sur réservation obligatoire. Vous pouvez également prendre contact pour réserver un repas ou un cours de cuisine privatisé.

Les Ptits Ecolos… ce sont des activités pour sensibiliser les plus jeunes à l’environnement.

Inscrivez vos enfants à ces ateliers créatifs à tendance écologique dans le jardin, le potager et la maison. Ils les rendront curieux et répondront à bien de leurs questions ! Attention, ils pourraient bien devenir très dégourdis !

1 mercredi sur 2 de 15h à 16h45

Différents formats d’ateliers vous sont proposés

Le Menu moment gourmand et convivial,

La Pause Déj’ en une heure vous préparez un plat que vous dégustez ensuite sur place, des recettes rapides à reproduire au quotidien,

La soupe au caillou un moment de cuisine partagé qui s’inspire du conte de la soupe au caillou chacun amène son ingrédient. Un excellent moyen pour faire connaissance !

L’atelier Cuisine Santé un repas est consacré à la gourmandise en prenant en compte les contraintes de santé,

Le Cours Technique de chef Pâtisserie, cuisine du monde, pliages, pâte à pâtes, makis,… ,

L’Atelier Parents/Enfants ou Parents/Ado Des recettes adaptées à leur âge pour un moment familial,

La Fête d’Anniversaire un gâteau d’anniversaire préparé par la cheffe pendant que les enfants préparent les friandises. On se retrouve en rigolant pour souffler les bougies.

Les Cours Particuliers un moment privilégié avec la cheffe, en tête à tête. .

Cense des Possibles 1 Rue Matruchot Darcey 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 12 14 41 contact@censedespossibles.com

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English : Immersion dans la biodiversité du jardin

L’événement Immersion dans la biodiversité du jardin Darcey a été mis à jour le 2026-05-04 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)