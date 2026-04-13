Immersion dans les délices de la ferme avec votre participation, Domaine de l’Oiselet, Sarrians
Immersion dans les délices de la ferme avec votre participation, Domaine de l’Oiselet, Sarrians samedi 6 juin 2026.
Immersion dans les délices de la ferme avec votre participation Samedi 6 juin, 10h00, 14h00, 16h00 Domaine de l’Oiselet Vaucluse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00
Atelier découverte :
De la plante au sirop, du fruit au sorbet
Un moment gourmand et pédagogique pour comprendre :
La transformation des plantes aromatiques en sirops naturels
La fabrication artisanale de sorbets aux fruits du domaine
❄️ Les secrets de texture, d’équilibre et de conservation
L’importance de la production locale et de saison
Un atelier animé par Rose
Maître pâtissière – confiseuse – glacier
Rose vous dévoilera ses secrets professionnels :
✔ Choix des matières premières
✔ Techniques de macération et infusion
✔ Dosage du sucre naturel
✔ Turbinage parfait
✔ Astuces de chef pour un sorbet onctueux
Un moment rare pour découvrir les coulisses d’un savoir-faire artisanal authentique.
Chaque participant repart avec :
1/4 litre de sorbet artisanal fabriqué durant l’atelier
Pensez à apporter votre glacière avec bloc de froid pour le transport.
Tarif : 30€ par personne
Places limitées – Réservation obligatoire
Domaine de l’Oiselet 1234 route de la Garrigue de l’Étang 84260 Sarrians Sarrians 84260 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
Domaine viticole Vacqueyras AB ferme pédagogique. Quand l’agriculture devient gourmandise; transmission d’un savoir-faire ;transformation sur place. Une expérience immersive et participative.
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