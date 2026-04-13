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Immersion dans les délices de la ferme avec votre participation, Domaine de l’Oiselet, Sarrians

Immersion dans les délices de la ferme avec votre participation, Domaine de l’Oiselet, Sarrians

Immersion dans les délices de la ferme avec votre participation, Domaine de l’Oiselet, Sarrians samedi 6 juin 2026.

Lieu : Domaine de l'Oiselet

Adresse : 1234 route de la Garrigue de l'Étang 84260 Sarrians

Ville : 84260 Sarrians

Département : Vaucluse

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Immersion dans les délices de la ferme avec votre participation Samedi 6 juin, 10h00, 14h00, 16h00 Domaine de l’Oiselet Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Atelier découverte :
De la plante au sirop, du fruit au sorbet

Un moment gourmand et pédagogique pour comprendre :

La transformation des plantes aromatiques en sirops naturels

La fabrication artisanale de sorbets aux fruits du domaine

❄️ Les secrets de texture, d’équilibre et de conservation

L’importance de la production locale et de saison

‍ Un atelier animé par Rose

Maître pâtissière – confiseuse – glacier

Rose vous dévoilera ses secrets professionnels :
✔ Choix des matières premières
✔ Techniques de macération et infusion
✔ Dosage du sucre naturel
✔ Turbinage parfait
✔ Astuces de chef pour un sorbet onctueux

Un moment rare pour découvrir les coulisses d’un savoir-faire artisanal authentique.

Chaque participant repart avec :

1/4 litre de sorbet artisanal fabriqué durant l’atelier

Pensez à apporter votre glacière avec bloc de froid pour le transport.

Tarif : 30€ par personne

Places limitées – Réservation obligatoire

Domaine de l’Oiselet 1234 route de la Garrigue de l’Étang 84260 Sarrians Sarrians 84260 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
Domaine viticole Vacqueyras AB ferme pédagogique. Quand l’agriculture devient gourmandise; transmission d’un savoir-faire ;transformation sur place. Une expérience immersive et participative.

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