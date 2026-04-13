Immersion dans les délices de la ferme avec votre participation, Domaine de l’Oiselet, Sarrians

Immersion dans les délices de la ferme avec votre participation Samedi 6 juin, 10h00, 14h00, 16h00 Domaine de l’Oiselet Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Atelier découverte :

De la plante au sirop, du fruit au sorbet

Un moment gourmand et pédagogique pour comprendre :

La transformation des plantes aromatiques en sirops naturels

La fabrication artisanale de sorbets aux fruits du domaine

❄️ Les secrets de texture, d’équilibre et de conservation

L’importance de la production locale et de saison

‍ Un atelier animé par Rose

Maître pâtissière – confiseuse – glacier

Rose vous dévoilera ses secrets professionnels :

✔ Choix des matières premières

✔ Techniques de macération et infusion

✔ Dosage du sucre naturel

✔ Turbinage parfait

✔ Astuces de chef pour un sorbet onctueux

Un moment rare pour découvrir les coulisses d’un savoir-faire artisanal authentique.

Chaque participant repart avec :

1/4 litre de sorbet artisanal fabriqué durant l’atelier

Pensez à apporter votre glacière avec bloc de froid pour le transport.

Tarif : 30€ par personne

Places limitées – Réservation obligatoire

Domaine de l’Oiselet 1234 route de la Garrigue de l’Étang 84260 Sarrians Sarrians 84260 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Domaine viticole Vacqueyras AB ferme pédagogique. Quand l’agriculture devient gourmandise; transmission d’un savoir-faire ;transformation sur place. Une expérience immersive et participative.