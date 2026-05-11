Immersion en terroir basque Belaun et Cave d’Irouléguy Saint-Étienne-de-Baïgorry
Immersion en terroir basque Belaun et Cave d’Irouléguy Saint-Étienne-de-Baïgorry samedi 6 juin 2026.
Saint-Étienne-de-Baïgorry
Immersion en terroir basque Belaun et Cave d’Irouléguy
Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 85 – 85 – 85 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 07:30:00
fin : 2026-06-06 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Partez à la rencontre du modèle coopératif basque et de son patrimoine vivant ! Journée immersive en 3 temps pour une découverte du terroir basque coopérative Belaun et cave des vin d’Irouléguy.
7h30, départ en bus depuis la Place des Basques à Bayonne
9h, accueil café à la Ferme Auberge Menta présentation de Belaun et témoignage d’éleveur
10h, visite des cochons de Xole, éleveuse découverte du porc basque Kintoa en plein air
11h, visite de la Coopérative, découverte des séchoirs et boutique.
12h, route vers Baigorri
12h30, apéritif dans les vignes en présence d’un vigneron coopérateur avec vue sur les montagnes basques
13h, pique-nique terroir avec produits locaux (charcuteries, fromage, gâteau basque, vins d’Irouléguy)
14h, visite du chai et de la cuverie
15h, dégustation commentée de 4 cuvées d’Irouléguy
16h , retour vers Bayonne
17h, arrivée Place des Basques, Bayonne. .
Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 41 33 thomas.maurice-juarez@cave-irouleguy.com
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English : Immersion en terroir basque Belaun et Cave d’Irouléguy
L’événement Immersion en terroir basque Belaun et Cave d’Irouléguy Saint-Étienne-de-Baïgorry a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Pays Basque
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