Saint-Étienne-de-Baïgorry

Immersion en terroir basque Belaun et Cave d’Irouléguy

Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 85 – 85 – 85 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 07:30:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Partez à la rencontre du modèle coopératif basque et de son patrimoine vivant ! Journée immersive en 3 temps pour une découverte du terroir basque coopérative Belaun et cave des vin d’Irouléguy.

7h30, départ en bus depuis la Place des Basques à Bayonne

9h, accueil café à la Ferme Auberge Menta présentation de Belaun et témoignage d’éleveur

10h, visite des cochons de Xole, éleveuse découverte du porc basque Kintoa en plein air

11h, visite de la Coopérative, découverte des séchoirs et boutique.

12h, route vers Baigorri

12h30, apéritif dans les vignes en présence d’un vigneron coopérateur avec vue sur les montagnes basques

13h, pique-nique terroir avec produits locaux (charcuteries, fromage, gâteau basque, vins d’Irouléguy)

14h, visite du chai et de la cuverie

15h, dégustation commentée de 4 cuvées d’Irouléguy

16h , retour vers Bayonne

17h, arrivée Place des Basques, Bayonne. .

Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 41 33 thomas.maurice-juarez@cave-irouleguy.com

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English : Immersion en terroir basque Belaun et Cave d’Irouléguy

L’événement Immersion en terroir basque Belaun et Cave d’Irouléguy Saint-Étienne-de-Baïgorry a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Pays Basque