Immersion sonore en forêt Weiterswiller
dimanche 16 août 2026 · Weiterswiller
Informations pratiques
Weiterswiller
Immersion sonore en forêt
Rue du stade Weiterswiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-16 09:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Préparer et stimuler ses oreilles avant le concert du soir, grâce à des sonorités apaisantes et ressourçantes au cœur de la forêt. Atelier statique en forêt, puis déplacement à pied jusqu’au Temple Zen.
Préparer et stimuler ses oreilles avant le concert du soir, grâce à des sonorités apaisantes et ressourçantes au cœur de la forêt. Atelier statique en forêt, puis déplacement à pied jusqu’au Temple Zen. Par Estelle Labarre. .
Rue du stade Weiterswiller 67340 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 89 98 72 contact@festival-augresdujazz.com
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English :
Prepare and invigorate your ears before tonight’s concert with soothing and rejuvenating sounds in the heart of the forest. A seated workshop in the forest, followed by a walk to the Zen Temple.
L’événement Immersion sonore en forêt Weiterswiller a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre
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