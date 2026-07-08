Informations pratiques

Weiterswiller

Immersion sonore en forêt

Rue du stade Weiterswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-16 09:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Préparer et stimuler ses oreilles avant le concert du soir, grâce à des sonorités apaisantes et ressourçantes au cœur de la forêt. Atelier statique en forêt, puis déplacement à pied jusqu’au Temple Zen.

Préparer et stimuler ses oreilles avant le concert du soir, grâce à des sonorités apaisantes et ressourçantes au cœur de la forêt. Atelier statique en forêt, puis déplacement à pied jusqu’au Temple Zen. Par Estelle Labarre. .

Rue du stade Weiterswiller 67340 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 89 98 72 contact@festival-augresdujazz.com

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English :

Prepare and invigorate your ears before tonight’s concert with soothing and rejuvenating sounds in the heart of the forest. A seated workshop in the forest, followed by a walk to the Zen Temple.

L’événement Immersion sonore en forêt Weiterswiller a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre