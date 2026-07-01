Visite libre de l’église historique, Église protestante, Weiterswiller
samedi 19 septembre 2026 · Église protestante · Weiterswiller
Informations pratiques
Visite libre de l’église historique 19 et 20 septembre Église protestante Bas-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite de l’édifice et commentaires des peintures murales du XVIème siècle.
Église protestante Rue Principale, 67340 Weiterswiller Weiterswiller 67340 Bas-Rhin Grand Est L’église, fondée vers 1100, fut remaniée à plusieurs reprises. Elle conserve un ancien ossuaire construit vers 1500, des peintures murales du XVIe siècle et quelques dalles funéraires des Fleckenstein.
Visite de l’édifice et commentaires des peintures murales du XVIème siècle
©mairie
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