Immersion virtuelle dans la ville de Troyes, EPF Engineering School, Rosières-près-Troyes

Informations pratiques

Immersion virtuelle dans la ville de Troyes Samedi 19 septembre, 10h00 EPF Engineering School Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Venez découvrir la ville historique de Troyes au travers de casques à réalité virtuelle.

Toutes les 30 min.

EPF Engineering School 2 rue Fernand Sastre, 10430 Rosières-près-Troyes Rosières-près-Troyes 10430 Aube Grand Est 03 25 70 73 46 http://www.epf.fr [{« type »: « email », « value »: « accueiltroyes@epf.fr »}] L’EPF Engineering School est une grande école d’ingénieur-e-s généraliste et pluridisciplinaire. Première école Polytechnique féminine, fondée en 1925, elle est fidèle à sa genèse et fonde son identité sur les valeurs d’engagement et de responsabilité sociétale. Elle propose un cycle ingénieurs en 5 ans visant l’acquisition de larges compétences scientifiques et techniques pour accompagner les transitions technologiques et organisationnelles des entreprises, en France et à l’international.

Après avoir conçu le premier bâtiment de l’EPF de Troyes en 2013, l’agence Chabanne Architectes conçoit l’extension et la réhabilitation de l’école d’ingénieur.

Mettant l’expérimentation et la pédagogie au cœur de sa conception, ce nouvel espace de 3500m² s’articule autour d’un patio central relié à l’existant par un hall traversant et rayonnant, favorisant les interactivités et offrant un lien fort avec l’extérieur.

Ce nouveau bâtiment répond à un programme environnemental ambitieux en utilisant des murs ossatures bois et une isolation en laine de chanvre locale biosourcée, sans parler de la ventilation naturelle ou encore de la mise en place d’un puits canadien hydraulique.

Implantée à Paris-Cachan, Montpellier, Troyes, Saint-Nazaire et Dakar, l’EPF compte 2700 étudiants dont 37% de jeunes femmes. Elle est labellisée EESPIG. Parking.

Venez découvrir la ville historique de Troyes au travers de casques à réalité virtuelle.

© C. Trevet