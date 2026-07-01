Venez visitez l’église Saint-Martin-ès-Vignes, Eglise Saint-Martin-ès-Vignes, Rosières-près-Troyes

Informations pratiques

Venez visitez l’église Saint-Martin-ès-Vignes 19 et 20 septembre Eglise Saint-Martin-ès-Vignes Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez cette magnifique église aux splendides verrières du XVIIème siècle où se mèlent architecture gothique flamboyant, renaissance et classique.

Eglise Saint-Martin-ès-Vignes 4 rue Marie de Champagne 10000 Troyes Rosières-près-Troyes 10000 Aube Grand Est 09 86 65 11 05 L’intérieur de l’église est dans un style Renaissance et elle se compose de trois nefs. Le sanctuaire et le chœur ont été construits entre 1592 et 1615 et la nef entre 1610 et 1689. Elle possède de magnifiques verrières émaillées du début du XVIIe siècle qui sont l’œuvre du sculpteur Linard Gauthier. On découvre également un buffet d’orgue de 1539 qui est l’un des plus anciens de France.

La façade, quant à elle, est de style classique, puisqu’elle a été construite entre 1681 et 1689. Un cadran solaire a été installé, sous le portique gauche en 1778 et le clocher date de 1748.

L’église est classée au titre des monuments historiques depuis 1908.

Découvrez cette magnifique église aux splendides verrières du XVIIème siècle où se mèlent architecture gothique flamboyant, renaissance et classique.

© Clémence Molinaro