Immobile et Rebondi#2 Maison de la musique de Nanterre Nanterre mercredi 15 avril 2026.

Et si l’imperfection était le secret de la créativité ? Découvrez Immobile & Rebondi, un duo où danse et dessin s’unissent avec énergie et couleurs.

Immobile, bloqué par une panne d’inspiration, broie du noir tandis que Rebondi, toujours en mouvement, est un tourbillon d’idées, acceptant chaque pensée, même fugace et inachevée. Pour lui, chaque idée, qu’elle soit bonne ou mauvaise, est une occasion de rebondir. Ensemble, ils vont découvrir que l’imperfection peut être le point de départ d’une créativité sans fin.

Betty Bone (illustratrice) et Sylvère Lamotte (chorégraphe) nous offrent un duo joyeux et décalé, où l’humour et la poésie célèbrent la liberté, l’imperfection et la créativité. Un conte visuel et corporel pour petits et grands, où l’on découvre qu’à travers l’imperfection, il est possible de se réinventer.

Un spectacle qui mêle danse et dessin à voir en famille dès 3 ans.

Le mercredi 15 avril 2026

de 15h00 à 16h00

payant

De 6 à 13 euros.

Tout public.

Maison de la musique de Nanterre 8 Rue des Anciennes Mairies 92000 Nanterre

