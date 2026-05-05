Impitoyables Lumières ! Amitiés & Rivalités au temps de Jean-Jacques Rousseau, Musée Jean-Jacques Rousseau, Montmorency

Impitoyables Lumières ! Amitiés & Rivalités au temps de Jean-Jacques Rousseau 26 – 28 juin Musée Jean-Jacques Rousseau Val-d’Oise

Plein tarif 5€50 ; Visite libre ; Visite guidée à 15h30 le samedi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T14:00:00+02:00 – 2026-06-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Souvent associées au triomphe de la raison, les Lumières sont aussi un théâtre d’orgueils blessés, d’amitiés profondes et de ruptures fracassantes.

À travers les collections du Musée Jean-Jacques Rousseau et grâce à des prêts exceptionnels du musée de la Musique – Philharmonie de Paris, de la Comédie-Française et du Domaine de Chaalis, découvrez comment des personnalités s’unissent ou s’affrontent autour de questions esthétiques, morales, religieuses et politiques.

Lettres, portraits, gravures, ouvrages, instruments, cartes : plus de soixante œuvres révèlent la complexité de ces liens et montrent comment rivalités, alliances et scandales ont nourri des travaux majeurs et des idées novatrices.

Une plongée dans un XVIIIᵉ siècle aussi brillant que cruel.

Entrez dans ces grands débats et démêlez les querelles grâce à un livret-jeux gratuit. Le catalogue de l’exposition est disponible à la vente à l’accueil du Musée. Visite guidée le samedi à 15h30.

Musée Jean-Jacques Rousseau 5 rue Jean-Jacques Rousseau 95160 Montmorency Montmorency 95160 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « rousseau-museum@ville-montmorency.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0139648013 »}]

Exposition patrimoniale

Musée Jean-Jacques Rousseau – Montmorency