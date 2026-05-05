Visite guidée de la maison de Jean-Jacques Rousseau, Musée Jean-Jacques Rousseau, Montmorency

Visite guidée de la maison de Jean-Jacques Rousseau 26 – 28 juin Musée Jean-Jacques Rousseau Val-d’Oise

Visites guidées : 14h, 15h, 16h et 17h. Plein tarif : 5€50

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T14:00:00+02:00 – 2026-06-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

En avril 1756, Jean-Jacques Rousseau fuit Paris, « ville de bruit, de fumée et de boue », et s’installe à Montmorency.

Il y compose ses œuvres majeures : « Julie ou la Nouvelle Héloïse », la « Lettre sur les spectacles », « Du Contrat Social », « Émile ou De l’éducation ».

Suivez le guide pour découvrir sa demeure et son jardin.

Musée Jean-Jacques Rousseau 5 rue Jean-Jacques Rousseau 95160 Montmorency Montmorency 95160 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « rousseau-museum@ville-montmorency.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0139648013 »}]

Découvrez le cadre dans lequel évoluait le célèbre philosophe des Lumières.

Musée Jean-Jacques Rousseau – Montmorency