Impossible – Barbara Baker & F-X Fernandez-Cavada, Saint-Gervais Genève, Genève

Informations pratiques

Impossible – Barbara Baker & F-X Fernandez-Cavada 29 octobre – 8 novembre Saint-Gervais Genève

CHF 0.- à CHF 30.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-29T19:00:00+01:00 – 2026-10-29T20:30:00+01:00

Fin : 2026-11-08T17:00:00+01:00 – 2026-11-08T18:30:00+01:00

Sur un sentier escarpé des Dolomites, un homme chute dans le vide. Derrière lui, un autre homme donne l’alerte. Accident ou meurtre ? L’enquête s’ouvre sur le terrain friable du doute car 40 ans plus tôt, les deux hommes appartenaient au même groupe terroriste jusqu’au jour où le 1er dénonça le 2ème et l’ensemble de leurs camarades à la police.

Saint-Gervais Genève Rue du Temple 5 1201 Genève, Suisse Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève +41 22 908 20 00 [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/JKQYXYEZH9/events/1640173 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/centres-art/saint-gervais-geneve/

« Impossible » de Barbara Baker & F-X Fernandez-Cavada, un spectacle à voir à la Maison Saint-Gervais Genève du 29 octobre au 8 novembre 2026

Matthieu Croizier