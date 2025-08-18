Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Impression UV SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

Impression UV SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste jeudi 12 février 2026.

Impression UV

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12 17:00:00
fin : 2026-02-12 19:00:00

Date(s) :
2026-02-12

Impression directe UV sur un objet
Tarif gratuit, réservé aux adhérents du Fablab (35 €/an)
  .

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Fablab Sapiens Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 50 16 08  fablab@neste-barousse.fr

English :

Direct UV printing on an object
Price: free, reserved for Fablab members (35 ?/year)

German :

Direkter UV-Druck auf ein Objekt
Tarif: kostenlos, nur für Mitglieder des Fablab (35 ?/Jahr)

Italiano :

Stampa UV diretta su un oggetto
Prezzo: gratuito, riservato ai membri del Fablab (35 €/anno)

Espanol :

Impresión UV directa sobre un objeto
Precio: gratuito, reservado a los miembros de Fablab (35 €/año)

L’événement Impression UV Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2025-08-18 par OT de Neste-Barousse|CDT65