Impro Club Troyes
jeudi 17 septembre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Impro Club
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube
Tarif : 17 – 17 – 17 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 20:30:00
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17
La troupe officielle du Jamel Comedy Club ouvre les portes de l’art de l’Improvisation à qui souhaite y prendre part.
Composée d’improvisateurs professionnels, la troupe de l’Impro Club propose lors d’un show d’1heure,
15 minutes de passage en solo où chaque improvisateur offre une prestation cousue main aux spectateurs.
Les thématiques sont données lors d’un échange avec le public.
Celui-ci est entièrement partie prenante de ce que les improvisateurs produisent sur scène.
Le public est donc la source d’inspiration première du spectacle.
L’Impro Club est composé d’improvisateurs professionnels tels que PV (humoriste du JCC), Antoine Rabault (compagnie Déclic Théâtre de Papy et Issa Doumbia) ou encore Baptiste De Oliveira (20 ans animateur lors de match d’improvisation) .
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com
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English :
L’événement Impro Club Troyes a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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