IMPRO CONTENDERS – Saison 4, Mystère Comedy Club, Nantes

Informations pratiques

IMPRO CONTENDERS – Saison 4 12 septembre – 5 décembre, certains samedis Mystère Comedy Club Loire-Atlantique

Sur réservation + prix libre à la sortie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T19:00:00+02:00 – 2026-09-12T21:00:00+02:00

Fin : 2026-12-05T21:00:00+01:00 – 2026-12-05T23:00:00+01:00

La nouvelle saison 4 est là !

Chaque mois les meilleurs improvisateurices de Nantes s’affrontent pour la ceinture de l’Impro Contenders !

Dans ces affrontements en 1v1, calqués sur le Duel des patrons, les seules limites sont celles de l’improvisation…c’est à dire : aucune.

Tarif : 5 euros + Prix libre

Ouverture du bar à 18H

Mystère Impro Club

9 rue Paré

44 000 NANTES

Mystère Comedy Club 9 rue paré, nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique https://www.mystereimpronantes.com/ https://www.instagram.com/mystere.comedyclub [{« type »: « link », « value »: « https://www.mystereimpronantes.com/les-spectacles/impro-contenders »}]

La nouvelle saison 4 est là ! Chaque mois les meilleurs improvisateurices de Nantes s’affrontent pour la ceinture de l’Impro Contenders ! Dans ces affrontements en 1v1, calqués sur le Duel des…

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