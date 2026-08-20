Improciné spécial cinéma d’animation, Cinéma La Lanterne, Bègles

Informations pratiques

Improciné spécial cinéma d’animation Vendredi 16 octobre, 21h00 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarif plein : 15€ Tarif réduit : 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T21:00:00+02:00 – 2026-10-16T23:00:00+02:00

Fin : 2026-10-16T21:00:00+02:00 – 2026-10-16T23:00:00+02:00

3 à 4 fois par ans, la compagnie Enunseulmot investit la Lanterne pour L’Improciné : une séance où se mêlent de courts métrages surprises et improvisation.

Les comédiens doivent improviser autour des courts métrages choisis par l’équipe du cinéma. Au programme : doublage en direct, fin alternative, spin-off, cascades… et pas mal de fous rires !

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « link », « value »: « https://cinemalalanterne.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 78 80 88 79 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cinemalalanterne.fr »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 15 et H

Les comédiens de la Cie Enunseulmot improvisent sur des courts-métrages mystères. Fous rires garantis !

La Lanterne