Improciné spécial cinéma d’animation, Cinéma La Lanterne, Bègles
vendredi 16 octobre 2026 · Cinéma La Lanterne · Bègles
Informations pratiques
Improciné spécial cinéma d’animation Vendredi 16 octobre, 21h00 Cinéma La Lanterne Gironde
Tarif plein : 15€ Tarif réduit : 12€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T21:00:00+02:00 – 2026-10-16T23:00:00+02:00
Fin : 2026-10-16T21:00:00+02:00 – 2026-10-16T23:00:00+02:00
3 à 4 fois par ans, la compagnie Enunseulmot investit la Lanterne pour L’Improciné : une séance où se mêlent de courts métrages surprises et improvisation.
Les comédiens doivent improviser autour des courts métrages choisis par l’équipe du cinéma. Au programme : doublage en direct, fin alternative, spin-off, cascades… et pas mal de fous rires !
Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « link », « value »: « https://cinemalalanterne.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 78 80 88 79 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cinemalalanterne.fr »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 15 et H
Les comédiens de la Cie Enunseulmot improvisent sur des courts-métrages mystères. Fous rires garantis !
La Lanterne
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