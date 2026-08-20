UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bègles

Improciné spécial cinéma d’animation, Cinéma La Lanterne, Bègles

vendredi 16 octobre 2026 · Cinéma La Lanterne · Bègles

Improciné spécial cinéma d’animation, Cinéma La Lanterne, Bègles

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Lieu
Cinéma La Lanterne
Adresse
151 boulevard Albert 1er
Ville
33130 Bègles
Département
Gironde
Tarif
Tarif plein : 15€ Tarif réduit : 12€

Improciné spécial cinéma d’animation Vendredi 16 octobre, 21h00 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarif plein : 15€ Tarif réduit : 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T21:00:00+02:00 – 2026-10-16T23:00:00+02:00
Fin : 2026-10-16T21:00:00+02:00 – 2026-10-16T23:00:00+02:00

3 à 4 fois par ans, la compagnie Enunseulmot investit la Lanterne pour L’Improciné : une séance où se mêlent de courts métrages surprises et improvisation.
Les comédiens doivent improviser autour des courts métrages choisis par l’équipe du cinéma. Au programme : doublage en direct, fin alternative, spin-off, cascades… et pas mal de fous rires !

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « link », « value »: « https://cinemalalanterne.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 78 80 88 79 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cinemalalanterne.fr »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 15 et H
Les comédiens de la Cie Enunseulmot improvisent sur des courts-métrages mystères. Fous rires garantis !

La Lanterne

À voir aussi à Bègles (Gironde)