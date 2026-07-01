Visite de la station d’épuration Clos de Hilde, Station d’épuration Clos de Hilde, Bègles
samedi 19 septembre 2026 · Station d'épuration Clos de Hilde · Bègles
Informations pratiques
Visite de la station d’épuration Clos de Hilde Samedi 19 septembre, 10h30, 14h00, 15h30 Station d’épuration Clos de Hilde Gironde
Gratuit. Réservation obligatoire.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00
Biogaz ? Biométhane ? Quand la dépollution des eaux usées rime avec production d’énergie.
Que devient l’eau après son passage dans votre maison ?
Comment est-elle nettoyée avant de rejoindre le milieu naturel ?
Et comment peut-on produire de l’énergie à partir de son traitement ?
Autant de questions passionnantes auxquelles vous trouverez des réponses lors de la visite de la station d’épuration Clos de Hilde, un site exemplaire où l’eau usée devient une ressource.
Station d’épuration Clos de Hilde Rue Louis Blériot, 33130 Bègles Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://leaubordeauxmetropole.fr/la-regie/nos-evenements/jep2026/clos-de-hilde »}] Éléments essentiels du dispositif d’assainissement de la Cub, Clos de Hilde est l’une des stations d’épuration les plus performantes d’Europe.
Biogaz ? Biométhane ? Quand la dépollution des eaux usées rime avec production d’énergie.
© JB Mengès – Bordeaux Métropole
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