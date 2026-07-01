AGENDA · Bègles
Sieste littéraire, Bègles Plage, Bègles
jeudi 20 août 2026 · Bègles Plage · Bègles
Informations pratiques
Sieste littéraire 20 et 27 août Bègles Plage Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-20T13:30:00+02:00 – 2026-08-20T14:30:00+02:00
Fin : 2026-08-27T13:30:00+02:00 – 2026-08-27T14:30:00+02:00
Sieste littéraire.
Dans le cadre de l’Été au Village, programmation estivale de la ville de Bègles.
Bègles Plage Bègles plage Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine
Sieste littéraire à partir de 12 ans ete2026
À voir aussi à Bègles (Gironde)
- Ciné-Bébé : La Baleine et le Musicien, Cinéma La Lanterne, Bègles 16 juillet 2026
- La tente à histoires, Bègles Plage, Bègles 21 juillet 2026
- Fête de fin de saison 2025-2026, Cinéma La Lanterne, Bègles 24 juillet 2026
- La tente à histoires, Bègles Plage, Bègles 25 août 2026
- La terre s’en va sous nos pieds – Collectif Kahraba et cie Basinga, Terres-Neuves – Bègles, Bègles 29 septembre 2026