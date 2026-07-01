Sieste littéraire, Bègles Plage, Bègles

Informations pratiques

Sieste littéraire 20 et 27 août Bègles Plage Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-20T13:30:00+02:00 – 2026-08-20T14:30:00+02:00

Fin : 2026-08-27T13:30:00+02:00 – 2026-08-27T14:30:00+02:00

Sieste littéraire.

Dans le cadre de l’Été au Village, programmation estivale de la ville de Bègles.

Bègles Plage Bègles plage Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine

Sieste littéraire à partir de 12 ans ete2026