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Sieste littéraire, Bègles Plage, Bègles

jeudi 20 août 2026 · Bègles Plage · Bègles

Sieste littéraire, Bègles Plage, Bègles

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Lieu
Bègles Plage
Adresse
Bègles plage
Ville
33130 Bègles
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre

Sieste littéraire 20 et 27 août Bègles Plage Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-20T13:30:00+02:00 – 2026-08-20T14:30:00+02:00
Fin : 2026-08-27T13:30:00+02:00 – 2026-08-27T14:30:00+02:00

Sieste littéraire.

Dans le cadre de l’Été au Village, programmation estivale de la ville de Bègles.

Bègles Plage Bègles plage Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine
Sieste littéraire à partir de 12 ans ete2026

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