Informations pratiques

Le Lardin-Saint-Lazare

In Capellis Groupe vocal anglais Programme choral ancien et moderne sous la direction d’Andrew Round

Le Lardin-Saint-Lazare Dordogne

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 21:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Dans l’écrin de verdure des somptueux jardins de Château Peyraux, l’ensemble vocal In Capellis, groupe vocal anglais sous la direction d’Andrew Round, vous interprètera un programme vocal aincien et moderne qui vous permettra de découvrir ou de redécouvrir des oeuvres variées, parfois familières…

Dans l’écrin de verdure des somptueux jardins de Château Peyraux, l’ensemble vocal In Capellis, groupe vocal anglais sous la direction d’Andrew Round, vous interprètera un programme vocal aincien et moderne qui vous permettra de découvrir ou de redécouvrir des oeuvres variées, parfois familières…

Un cocktail de fin de concert sera l’occasion de prolonger cette délicieuse soirée et d’échanger avec les membres de l’ensemble vocal !

De la musique du Moyen Age à celle de l’époque contemporaine, cet ensemble vocal ne s’interdit rien mais toujours à capella et pour notre plus grand plaisir ! Venez apprécier leur vaste répertoire dans les jardins, très rarement ouverts au public, de Château Peyraux au Lardin Saint-Lazare et profiter d’un cocktail proposé en fin de concert pour échanger avec eux ainsi qu’avec les membres de l’association PACTE, organisateurs de vos soirées musicales de l’été. .

Le Lardin-Saint-Lazare 24570 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : In Capellis Groupe vocal anglais Programme choral ancien et moderne sous la direction d’Andrew Round

Set against the lush backdrop of the magnificent gardens of Château Peyraux, the vocal ensemble In Capellis, an English vocal group conducted by Andrew Round, will perform a program of early and modern vocal music that will allow you to discover or rediscover a variety of works, some of which may be familiar…

L’événement In Capellis Groupe vocal anglais Programme choral ancien et moderne sous la direction d’Andrew Round Le Lardin-Saint-Lazare a été mis à jour le 2026-07-13 par Vézère Périgord Noir