IN MONTANA Crupies
IN MONTANA Crupies dimanche 31 mai 2026.
IN MONTANA
Chapelle Saint Jean Crupies Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 18:00:00
fin : 2026-05-31 20:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Chœur de femmes Chant grégorien avec des pièces en polyphonie de toutes les époques
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Chapelle Saint Jean Crupies 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@chapellesaintjean.com
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English :
Ch?ur de femmes Gregorian chant with polyphonic pieces from all periods
L’événement IN MONTANA Crupies a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux