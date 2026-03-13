IN MONTANA

Chapelle Saint Jean Crupies Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 18:00:00

fin : 2026-05-31 20:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Chœur de femmes Chant grégorien avec des pièces en polyphonie de toutes les époques

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Chapelle Saint Jean Crupies 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@chapellesaintjean.com

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English :

Ch?ur de femmes Gregorian chant with polyphonic pieces from all periods

L’événement IN MONTANA Crupies a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux