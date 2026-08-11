In Vino Veritas Domaine de la Suffrène La Cadière-d’Azur

vendredi 16 octobre 2026 · Domaine de la Suffrène · La Cadière-d'Azur

Informations pratiques

La Cadière-d’Azur

In Vino Veritas

Domaine de la Suffrène 1066, chemin de Cuges La Cadière-d’Azur Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Découvrez nos vins à travers divers ateliers ludiques, comme un Blind test pendant lequel vous devrez retrouver la bonne couleur du vin dans un verre noir !

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Domaine de la Suffrène 1066, chemin de Cuges La Cadière-d’Azur 83740 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 90 09 23 commercial@suffrene.fr

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English : In Vino Veritas

Discover our wines through a variety of fun workshops, including a blind test in which you have to find the right color of wine in a black glass!

L’événement In Vino Veritas La Cadière-d’Azur a été mis à jour le 2026-08-11 par Bureau d’Information Tourisme de La Cadière d’Azur