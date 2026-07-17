In Waves, Cinéma Omar Sy (ex Grenier à sel), Trappes

Informations pratiques

In Waves Lundi 27 juillet, 14h00 Cinéma Omar Sy (ex Grenier à sel) Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-27T14:00:00+02:00 – 2026-07-27T15:31:00+02:00

Fin : 2026-07-27T14:00:00+02:00 – 2026-07-27T15:31:00+02:00

Cinéma Omar Sy (ex Grenier à sel) 4 Rue des Fermes – Place Nelson Mandela – 78190 Trappes, Trappes Trappes 78190 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0437#showmovie?id=Z16MO »}]

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