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Inauguration Ciném’art Ciném’art Verdun-sur-le-Doubs

Inauguration Ciném’art Ciném’art Verdun-sur-le-Doubs samedi 20 juin 2026.

Lieu : Ciném'art

Adresse : 14 Rue de Verjux

Ville : 71350 Verdun-sur-le-Doubs

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Verdun-sur-le-Doubs

Inauguration Ciném’art

Ciném’art 14 Rue de Verjux Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20 23:30:00

Date(s) :
2026-06-20 2026-06-21

Inauguration de Ciném’art ! Au programme, concert, tatoueur, restauration, buvette…venez nombreux !   .

Ciném’art 14 Rue de Verjux Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 47 82 44 74 

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English : Inauguration Ciném’art

L’événement Inauguration Ciném’art Verdun-sur-le-Doubs a été mis à jour le 2026-04-29 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III

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