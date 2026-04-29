Inauguration Ciném’art Ciném’art Verdun-sur-le-Doubs
Inauguration Ciném’art Ciném’art Verdun-sur-le-Doubs samedi 20 juin 2026.
Verdun-sur-le-Doubs
Inauguration Ciném’art
Ciném’art 14 Rue de Verjux Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20 23:30:00
Date(s) :
2026-06-20 2026-06-21
Inauguration de Ciném’art ! Au programme, concert, tatoueur, restauration, buvette…venez nombreux ! .
Ciném’art 14 Rue de Verjux Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 47 82 44 74
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English : Inauguration Ciném’art
L’événement Inauguration Ciném’art Verdun-sur-le-Doubs a été mis à jour le 2026-04-29 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III
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