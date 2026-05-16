Concert d’été Elfic Bohémian Place de la Liberté Verdun-sur-le-Doubs

Verdun-sur-le-Doubs

Concert d’été Elfic Bohémian

Place de la Liberté Eglise de Saint-Jean Baptiste de Verdun Ciel Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 18:00:00

fin : 2026-07-19 20:00:00

Date(s) :

2026-07-19

L’association Doubs Patrimoine Verdunois vous donne rendez-vous le dimanche 19 juillet 2026 à 18h à l’église Saint-Jean-Baptiste de Verdun-Ciel pour un concert estival original et immersif avec le duo Elfic Bohémian.

Dans une ambiance mêlant musique, imaginaire et sonorités inspirées des univers médiévaux et fantastiques, laissez-vous porter par une parenthèse musicale hors du temps au cœur du patrimoine verdunois. .

Place de la Liberté Eglise de Saint-Jean Baptiste de Verdun Ciel Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 91 87 52

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English : Concert d’été Elfic Bohémian

L’événement Concert d’été Elfic Bohémian Verdun-sur-le-Doubs a été mis à jour le 2026-05-16 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III