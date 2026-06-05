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Super loto d’été Rue de Verdun Verdun-sur-le-Doubs

Super loto d’été Rue de Verdun Verdun-sur-le-Doubs vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Rue de Verdun

Adresse : Grande halle

Ville : 71350 Verdun-sur-le-Doubs

Département : Saône-et-Loire

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Verdun-sur-le-Doubs

Super loto d’été

Rue de Verdun Grande halle Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:00:00
fin : 2026-07-03 23:30:00

Date(s) :
2026-07-03

Organisé par le Comité de Foire. Ouverture des portes à 18h30. 18 parties, bingo, partie spéciale de 300 € 5 € la carte, planche de 6, 8, 12 disponibles. Réservation recommandée par SMS.
Buvette, restauration sur place. Plus de 4 600 € de lots dont 800 € en bons d’achat le gros lot.   .

Rue de Verdun Grande halle Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 19 09 37 

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English : Super loto d’été

L’événement Super loto d’été Verdun-sur-le-Doubs a été mis à jour le 2026-06-05 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III

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