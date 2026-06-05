Super loto d’été Rue de Verdun Verdun-sur-le-Doubs
Super loto d’été Rue de Verdun Verdun-sur-le-Doubs vendredi 3 juillet 2026.
Verdun-sur-le-Doubs
Super loto d’été
Rue de Verdun Grande halle Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:00:00
fin : 2026-07-03 23:30:00
Date(s) :
2026-07-03
Organisé par le Comité de Foire. Ouverture des portes à 18h30. 18 parties, bingo, partie spéciale de 300 € 5 € la carte, planche de 6, 8, 12 disponibles. Réservation recommandée par SMS.
Buvette, restauration sur place. Plus de 4 600 € de lots dont 800 € en bons d’achat le gros lot. .
Rue de Verdun Grande halle Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 19 09 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Super loto d’été
L’événement Super loto d’été Verdun-sur-le-Doubs a été mis à jour le 2026-06-05 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III
À voir aussi à Verdun-sur-le-Doubs (Saône-et-Loire)
- Fête de l’été Verdun-sur-le-Doubs 14 juin 2026
- Inauguration Ciném’art Ciném’art Verdun-sur-le-Doubs 20 juin 2026
- Concert d’été Elfic Bohémian Place de la Liberté Verdun-sur-le-Doubs 19 juillet 2026