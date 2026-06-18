Brocante des fééries de la Saône Quai du Doubs Prolongé Verdun-sur-le-Doubs dimanche 30 août 2026.

Verdun-sur-le-Doubs

Brocante des fééries de la Saône

Quai du Doubs Prolongé QUAI DU DOUBS Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 08:00:00

fin : 2026-08-30 19:00:00

Date(s) :

2026-08-30

L’association la Saône en Fête organise une brocante le dimanche 30 août à l’occasion de son événement les Fééries de la Saône.

le dimanche 30 août 2026

organisée par La Saône en Fête

Quai du Doubs

2 € le ml

[Les Brocantes en Saône et Loire, Bourgogne et Limitrophe] .

Quai du Doubs Prolongé QUAI DU DOUBS Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 06 15 39

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English : Brocante des fééries de la Saône

L’événement Brocante des fééries de la Saône Verdun-sur-le-Doubs a été mis à jour le 2026-06-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)