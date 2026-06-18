Brocante des fééries de la Saône Quai du Doubs Prolongé Verdun-sur-le-Doubs
Brocante des fééries de la Saône Quai du Doubs Prolongé Verdun-sur-le-Doubs dimanche 30 août 2026.
Verdun-sur-le-Doubs
Brocante des fééries de la Saône
Quai du Doubs Prolongé QUAI DU DOUBS Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 08:00:00
fin : 2026-08-30 19:00:00
Date(s) :
2026-08-30
L’association la Saône en Fête organise une brocante le dimanche 30 août à l’occasion de son événement les Fééries de la Saône.
le dimanche 30 août 2026
organisée par La Saône en Fête
Quai du Doubs
2 € le ml
[Les Brocantes en Saône et Loire, Bourgogne et Limitrophe] .
Quai du Doubs Prolongé QUAI DU DOUBS Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 06 15 39
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English : Brocante des fééries de la Saône
L’événement Brocante des fééries de la Saône Verdun-sur-le-Doubs a été mis à jour le 2026-06-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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