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AGENDA · Verdun-sur-le-Doubs

Les fééries de la Saône Quais de Saône et place de la Mairie Verdun-Ciel

samedi 29 août 2026 · Quais de Saône et place de la Mairie · Verdun-sur-le-Doubs

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Quais de Saône et place de la Mairie
Adresse
Place de l'hôtel de ville
Ville
71350 Verdun-sur-le-Doubs
Département
Saône-et-Loire
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Verdun-Ciel

Les fééries de la Saône

Quais de Saône et place de la Mairie Place de l’hôtel de ville Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 14:00:00
fin : 2026-08-29 23:30:00

Date(s) :
2026-08-29 2026-08-30

Les associations La Saône en Fête et Les Amis du Vieux Verdun vous proposent de clore les vacances estivales avec un weekend festif, ponctué de nombreuses activités adaptées pour toute la famille.

Samedi et dimanche soir: Concerts et feux d’artifices.   .

Quais de Saône et place de la Mairie Place de l’hôtel de ville Verdun-Ciel 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 06 15 39  lasaoneenfete@gmail.com

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English : Les fééries de la Saône

L’événement Les fééries de la Saône Verdun-Ciel a été mis à jour le 2026-07-17 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III

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