Les fééries de la Saône Quais de Saône et place de la Mairie Verdun-Ciel
samedi 29 août 2026 · Quais de Saône et place de la Mairie · Verdun-sur-le-Doubs
Informations pratiques
Verdun-Ciel
Les fééries de la Saône
Quais de Saône et place de la Mairie Place de l’hôtel de ville Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 14:00:00
fin : 2026-08-29 23:30:00
Date(s) :
2026-08-29 2026-08-30
Les associations La Saône en Fête et Les Amis du Vieux Verdun vous proposent de clore les vacances estivales avec un weekend festif, ponctué de nombreuses activités adaptées pour toute la famille.
Samedi et dimanche soir: Concerts et feux d’artifices. .
Quais de Saône et place de la Mairie Place de l’hôtel de ville Verdun-Ciel 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 06 15 39 lasaoneenfete@gmail.com
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English : Les fééries de la Saône
L’événement Les fééries de la Saône Verdun-Ciel a été mis à jour le 2026-07-17 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III