samedi 29 août 2026 · Quais de Saône et place de la Mairie · Verdun-sur-le-Doubs

Informations pratiques

Verdun-Ciel

Les fééries de la Saône

Quais de Saône et place de la Mairie Place de l’hôtel de ville Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 14:00:00

fin : 2026-08-29 23:30:00

Date(s) :

2026-08-29 2026-08-30

Les associations La Saône en Fête et Les Amis du Vieux Verdun vous proposent de clore les vacances estivales avec un weekend festif, ponctué de nombreuses activités adaptées pour toute la famille.

Samedi et dimanche soir: Concerts et feux d’artifices. .

Quais de Saône et place de la Mairie Place de l’hôtel de ville Verdun-Ciel 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 06 15 39 lasaoneenfete@gmail.com

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English : Les fééries de la Saône

L’événement Les fééries de la Saône Verdun-Ciel a été mis à jour le 2026-07-17 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III