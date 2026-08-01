Soirée musicale avec l’ensemble Néerlandais Pundamilia Rue Derrière l’Église Verdun-Ciel

Informations pratiques

Verdun-Ciel

Soirée musicale avec l’ensemble Néerlandais Pundamilia

Rue Derrière l’Église Eglise Saint-Jean-Baptiste Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21 21:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Venez participer à une soirée musicale (Entrée Gratuite) avec à l’affiche l’ensemble Néerlandais Pundamilia qui vous propose un répertoire classique dont l’acoustique sera mis en valeur par l’architecture des lieux.

Un vin de l’amitié vous sera proposé après le concert à l’Eglise de Verdun-Ciel. .

Rue Derrière l’Église Eglise Saint-Jean-Baptiste Verdun-Ciel 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 91 52 72

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English : Soirée musicale avec l’ensemble Néerlandais Pundamilia

L’événement Soirée musicale avec l’ensemble Néerlandais Pundamilia Verdun-Ciel a été mis à jour le 2026-07-29 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III