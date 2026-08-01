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AGENDA · Verdun-sur-le-Doubs

Soirée musicale avec l’ensemble Néerlandais Pundamilia Rue Derrière l’Église Verdun-Ciel

vendredi 21 août 2026 · Rue Derrière l'Église · Verdun-sur-le-Doubs

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Rue Derrière l'Église
Adresse
Eglise Saint-Jean-Baptiste
Ville
71350 Verdun-sur-le-Doubs
Département
Saône-et-Loire
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Verdun-Ciel

Soirée musicale avec l’ensemble Néerlandais Pundamilia

Rue Derrière l’Église Eglise Saint-Jean-Baptiste Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21 21:00:00

Date(s) :
2026-08-21

Venez participer à une soirée musicale (Entrée Gratuite) avec à l’affiche l’ensemble Néerlandais Pundamilia qui vous propose un répertoire classique dont l’acoustique sera mis en valeur par l’architecture des lieux.

Un vin de l’amitié vous sera proposé après le concert à l’Eglise de Verdun-Ciel.   .

Rue Derrière l’Église Eglise Saint-Jean-Baptiste Verdun-Ciel 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 91 52 72 

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English : Soirée musicale avec l’ensemble Néerlandais Pundamilia

L’événement Soirée musicale avec l’ensemble Néerlandais Pundamilia Verdun-Ciel a été mis à jour le 2026-07-29 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III

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