Soirée musicale avec l’ensemble Néerlandais Pundamilia Rue Derrière l’Église Verdun-Ciel
vendredi 21 août 2026 · Rue Derrière l'Église · Verdun-sur-le-Doubs
Informations pratiques
Verdun-Ciel
Soirée musicale avec l’ensemble Néerlandais Pundamilia
Rue Derrière l’Église Eglise Saint-Jean-Baptiste Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21 21:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Venez participer à une soirée musicale (Entrée Gratuite) avec à l’affiche l’ensemble Néerlandais Pundamilia qui vous propose un répertoire classique dont l’acoustique sera mis en valeur par l’architecture des lieux.
Un vin de l’amitié vous sera proposé après le concert à l’Eglise de Verdun-Ciel. .
Rue Derrière l’Église Eglise Saint-Jean-Baptiste Verdun-Ciel 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 91 52 72
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English : Soirée musicale avec l’ensemble Néerlandais Pundamilia
L’événement Soirée musicale avec l’ensemble Néerlandais Pundamilia Verdun-Ciel a été mis à jour le 2026-07-29 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III
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